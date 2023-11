Vanessa Mancini: blogueira de Manaus é encontrada morta dentro de casa

A blogueira Vanessa Mancini, de 41 anos, foi encontrada morta dentro de casa, em um condomínio de luxo de Manaus. A influenciadora sofreu um infarto fulminante, não resistiu e veio a óbito. Nas redes sociais, a família da vítima confirmou a causa da morte e pediu compreensão dos seguidores.

“Na manhã desta segunda-feira, 06 de novembro de 2023, a influencer Vanessa Mancini faleceu vítima de um infarto fulminante. Ela estava em casa com os pais e chegou a ser atendida pelo SAMU, mas não reagiu. Vanessa tinha 41 anos e era conhecida pela sua felicidade e bom humor. A família pede respeito neste momento de luto", diz a nota.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) esteve no condomínio onde a influenciadora foi encontrada, mas não abriu investigação para apurar o caso. Segundo a corporação, a equipe do Samu confirmou que a morte ocorreu por causas naturais.

Quem era Vanessa Mancini?

A influenciadora manauara possuía mais de 28 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava momentos em viagens, dicas de saúde e bem-estar, além da rotina de exercícios físicos na academia e em modalidades de luta que ela praticava ao lado dos amigos.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)