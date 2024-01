'Voa Brasil': Com passagens aéreas a R$ 200, projeto pode começar em fevereiro

O programa "Voa Brasil" pode ser iniciado em fevereiro. De acordo com o site O Globo, nos próximos dias, o Ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho apresentará o projeto ao ex-presidente Lula, destacando a proposta do governo de disponibilizar passagens aéreas ao preço de R$ 200. A iniciativa será destinada a pensionistas e aposentados federais que não tenham realizado viagens nos últimos doze meses, além de alunos do ProUni.

O ministro dos Portos e Aeroportos conduziu negociações com as principais companhias aéreas, como Gol, Latam e Azul, que representam aproximadamente 98% dos voos domésticos. O acordo envolve cerca de 6 milhões de passagens aéreas para o ano de 2024. O valor será fixo para destinos em todo o país, embora, neste estágio inicial, nem todos os locais estejam contemplados.

Como funciona o voa Brasil?

Ainda em projeto, o Voa Brasil será ativado por meio de um aplicativo. O usuário (que não voou nos últimos 18 meses) digita CPF, local de partida e o destino. O dispositivo vai dar todas as opções de voos, sempre por um valor único de R$ 200 para ida e R$ 200, volta. Além disso, o interessado terá direito a quatro passagens, cada uma a R$ 200, por ano.