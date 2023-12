'Voa Brasil': programa de passagens aéreas mais baratas será lançado em janeiro, diz ministro

O programa Voa Brasil, que foi anunciado pelo governo federal e terá como objetivo deixar as passagens aéreas mais baratas no Brasil, será lançado em janeiro. A informação foi dada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em entrevista à CNN, nesta quinta-feira (21). Segundo ele, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem trabalhado para reduzir o preço das passagens aéreas, bem como resolver o problema de falta de concorrência no mercado.

VEJA MAIS

“A gente tem trabalhado para ampliar novas companhias aéreas no Brasil”, disse, levantando também a possibilidade da vinda de mais empresas “low-cost”, que oferecem tarifas mais baratas.

No ano passado, o país registrou 98 milhões de passageiros, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Para este ano, a expectativa é de que o número aumente em mais de 17%, alcançando a marca de 115 milhões de passageiros. "Nestes próximos três anos, a expectativa é que o Brasil tenha mais de 130 milhões de passageiros”, afirmou o ministro.