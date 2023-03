Ministro Márcio França afirma que Gol e Azul 'já toparam' programa com passagens aéreas a R$ 200

O programa “Voa, Brasil”, que poderá oferecer passagens aéreas a R$ 200 para estudantes do Fies, aposentados e pensionistas do INSS e servidores municipais, estaduais e federais que ganham até R$ 6,8 mil, conta com o apoio de pelo menos duas companhias aéreas, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB). Ele afirma que Gol e Azul “já toparam” participar do projeto e estão formatando as ideias de como vão propor a medida.

"Pelo menos duas já toparam e tenho certeza também que a Latam vai topar”, declarou França.

As companhias confirmaram ver “bons olhos a iniciativa” e dizem estar “à disposição para contribuir com o governo”. A Azul, por exemplo, informou em nota que está em contato com o Ministério de Portos e Aeroportos e disposta a colaborar com o projeto. A Gol anunciou que, nos próximos meses, vai participar de um grupo de trabalho para aprofundar o tema.

O programa foi anunciado por Márcio França na segunda-feira (13), causando atrito no governo. No dia seguinte, o ministro foi repreendido publicamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. Em um pronunciamento, Lula declarou que nenhum ministro deve anunciar qualquer política pública antes assunto passar pela Casa Civil, comandada por Rui Costa (PT).

Segundo o presidente, a gestão não pode correr o risco de anunciar algo que não vai acontecer. “Nós não queremos propostas de ministros. Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em propostas de governo e só serão transformadas em propostas de governo quando todo mundo souber o que será decidido", disse o presidente, na ocasião.