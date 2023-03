Companhia aérea amplia voos entre Belém e Campinas para investir na região amazônica

A Azul Viagens anunciou mais um aumento em sua malha aérea. A partir de 2 de maio serão realizados três voos diários, nos sete dias da semana, ligando o Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, ao principal hub da companhia, em Campinas, São Paulo. A rota será operada com a aeronave da Azul Airbus modelo A320, com capacidade para até 174 passageiros.

O aumento, segundo a companhia, faz parte da estratégia de investir no crescimento da região amazônica, oferecendo mais opções de transporte aéreo para os clientes. Segundo a gerente de Planejamento de Malha da Azul, Beatriz Barbi, a ampliação do número de voos é especialmente importante em uma região em que o principal meio de transporte da população são as embarcações fluviais.

Os passageiros que partirem de Campinas com destino a Belém poderão desfrutar de uma das principais cidades portuárias do norte brasileiro e que ainda preserva a arquitetura colonial portuguesa do século XVII.

Vendas de passagens

A Azul Viagens explica que as passagens já estão disponíveis para venda em todos os canais da Azul, além das agências de viagens parceiras.

Os voos entre Campinas e Belém serão realizados em diferentes horários para atender à demanda.

Confira abaixo os horários e frequências dos novos voos da Azul:

Campinas (VCP) – Belém (BEL)

A partir de 02 de maio

Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência

Campinas (SP) | 08:20 | Belém (PA) | 11:45 | Diário

Campinas (SP) | 17:40 | Belém (PA) | 21:10 | Diário

Campinas (SP) | 21:55 | Belém (PA) | 01:25 | Diário

Belém (BEL) - Campinas (VCP)

A partir de 02 de maio

Origem | Saída | Destino | Chegada | Frequência

Belém (PA) | 08:50 | Campinas (SP) | 12:20 | Diário

Belém (PA) | 17:05 | Campinas (SP) | 20:40 | Diário

Belém (PA) | 02:30 | Campinas (SP) | 06:00 | Diário