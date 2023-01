Ministra diz que reduzir preço da passagem aérea é prioridade: 'incentivar o turismo'

Reduzir o preço das passagens aéreas parece ser meta do novo governo do Brasil. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, disse em entrevista que planeja tomar medidas para incentivar o turismo no país.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as passagens tiveram aumento 13,9%, elevando o preço médio do bilhete para R$ 638,36.

“Reduzir o preço da passagem aérea para incentivar o turismo doméstico é uma das prioridades da minha gestão. O objetivo é avançarmos em busca de uma solução que democratize o acesso à aviação brasileira”, falou à CNN.

A ministra informou que reunirá com outros ministérios que podem contribuir com a força-tarefa. O preço do querosene, por exemplo, subiu de R$ 2,32 para R$ 5,11 o litro, entre 2019 e 2022.

Os cinco Estados mais visitados em 2022 foram São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Distrito Federal, que representam quase metade dos voos domésticos do ano passado.