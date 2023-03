Governo Lula quer lançar programa com passagens aéreas por R$ 200; entenda

O Governo Federal está elaborando um programa voltado para aposentados, funcionários públicos e estudantes para venda de passagens aéreas com valores mais baratos. A informação foi repassada pelo Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

Segundo França, o programa já está pronto, esperando apenas o aval o presidente Lula (PT). Ainda de acordo com o ministro, a meta do governo é ocupar as vagas ociosas dos voos oferecendo as passagens aéreas a R$ 200. O ministro também estabeleceu um limite de 4 passagens por ano (contando ida e volta) para cada beneficiário.

“O plano está montado, agora é uma questão de o governo concordar. Será uma revolução na aviação brasileira. A meta é encontrar passagens a R$ 200 (o trecho), R$ 400 ida e volta, de qualquer lugar do país”, declarou o ministro.

VEJA MAIS

Ainda não há detalhes sobre como será o programa. Segundo França, a ideia será apresentada ao governo e depois levada às companhias aéreas. As compras deverão ser feitas em aplicativos vinculados a bancos estatais.O ministro destacou ainda que não se trata de um subsídio, mas sim de um acordo intermediado pelo governo.

“Nós temos hoje 90 milhões de passageiros, mas só 10 milhões de CPFs que voam. Veja que absurdo, 90 milhões de passagens emitidas por ano, para apenas 10 milhões de pessoas”, afirmou França.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).