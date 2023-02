Como ir para Hong Kong de graça? Governo chinês vai distribuir 500 mil passagens gratuitas; veja

O governo da cidade de Hong Kong, na China, anunciou nesta quinta-feira (2) que distribuirá 500 mil passagens aéreas gratuitas para estimular o turismo na região. A iniciativa “Hello Hong Kong” começará a distribuição a partir de março deste ano.

A cidade desembolsou cerca de US$ 254,8 milhões (R$ 130,9 bilhões) no total para investir nos 500 mil bilhetes. As passagens serão distribuídas entre as três companhias aéreas da cidade – Cathay Pacific, HK Express e Hong Kong Airlines.

Depois de dois anos em andamento, a estratégia visa reforçar o resgate dos turistas que deixaram de visitar a cidade durante o pico da pandemia do covid-19, onde vários eventos presenciais foram cancelados. Antes da pandemia, Hong Kong recebia, em um ano típico, cerca de 56 milhões de visitantes. Em 2022, a cidade viu esse número cair drasticamente para cerca de 100 mil turistas.

Como conseguir a passagem de graça

Os interessados devem consultar o site oficial do World of Winners a partir do dia 1º de março deste ano e inscrever seus nomes para participar do sorteio dos bilhetes

A passagens serão distribuídas em três etapas:

A partir de 1º de março: pessoas do Sul da Ásia ;

; A partir de 1º de abril: pessoas que vivem na China continental ;

; A partir de 1º de maio: pessoas do resto do mundo.

A partir de 1º de julho, algumas passagens aéreas serão distribuídas à população de Hong Kong.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)