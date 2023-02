Com novo reajuste no preço do QVA, passagens aéreas saindo de Belém podem ficar mais caras

Com as passagens aéreas saindo de Belém para os principais destinos do Brasil variando entre R$ 1.576 e R$ 4.601 para o mês de fevereiro, os consumidores paraenses devem esperar um aumento. Isso porque a Petrobras anunciou nesta semana que o preço do querosene para avião (QVA) terá reajuste de 17% para as distribuidoras. De acordo com as companhias, cerca de 40% dos custos são referentes a combustível, o que pode levar o setor a reajustar os valores.

Uma conversa entre as empresas e o novo governo foi iniciada ainda em meados de janeiro para tentar articular a redução do QVA. Os encontros estão previstos para serem bimestrais. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), que reúne nomes como Latam e Gol, o aumento já soma 37,8% desde fevereiro de 2022. Em nota, a entidade informou que, em dezembro do ano passado, o preço médio do querosene na bomba brasileira estava quase 45% superior ao que é cobrado nos Estados Unidos.

Eduardo Sanovicz, presidente da Abear, afirma que o preço do QVA segue sendo o maior desafio das companhias do Brasil. "Pois esse insumo representa cerca de 40% dos custos totais. A volatilidade da cotação do dólar também é preocupante, pois mais de 50% dos custos são dolarizados. É por isso que a Abear tem ampliado sua interlocução com o Poder Público, criando mesas de diálogo permanente com ministérios como o da Fazenda, de Portos e Aeroportos, do Turismo e com a Embratur”, explica.

Além do preço do combustível, a Azul explicou, em nota ao Grupo Liberal, que a alta do dólar também é um fator que influencia nos valores das passagens. Mas destaca “que os preços praticados na comercialização de seus bilhetes também variam de acordo com alguns fatores importantes como: trecho, sazonalidade, compra antecipada, disponibilidade de assentos, entre outros”, disse o comunicado. Procuradas pela reportagem do Grupo Liberal, a Gol e a Latam afirmaram que seguem o posicionamento da Abear.

Ano começou com redução de preços do QVA

No início de janeiro, a Petrobras anunciou que o querosene para aviação teria o preço reduzido nas vendas para as distribuidoras. A redução média foi de 11,6% e passou a valer a partir do dia 1º. O valor ficou 4,3% mais barato do que a estatal aprovou em novembro de 2022, quando o aumento totalizou 48,4% ao longo de todo o ano. Os ajustes são mensais e definidos por meio de fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras dos combustíveis.