Companhia aérea oferece passagens de graça para quem adotar gatos

Uma companhia aérea dos Estados Unidos ofereceu passagens gratuitas para quem adotasse gatinhos de um abrigo do país. A ação começou depois de uma postagem anunciado três novos filhotes, que tinham acabado de chegar ao bercário do abrigo Animal Foundation, e estariam disponíveis para adoção assim que estiveressem prontos.

Algo curioso sobre a postagem é que cada um dos gatinhos recebeu o nome de uma companhia aéres dos Estados Unidos: Frontier, Delta e Spirit. “Conheça as mais recentes adições ao nosso berçário de gatinhos! O nome do Spirit costumava ser Southwest, mas devido a eventos recentes, nossa equipe de marketing solicitou que o mudássemos”, escreveu a equipe da Animal Foundation no Twitter. A justificativa é que a empresa Southwest Airlines cancelou cerca de 4.870 voos em apenas dois dias no final de dezembro.

A empresa Frontier Airlines então logo pegou carona na história dos gatinhos, e ofereceu viagens gratuitas para quem adotar os filhotes. “Isso é tão doce! Obrigado pela honra, Animal Foundation! Adoraríamos doar dois vouchers de voo cada para as pessoas que adotarem o Delta e o Spirit, e quatro vouchers para quem adotar o Frontier”, anunciou a empresa no Twitter.

Jennifer de la Cruz, diretora de comunicações corporativas da Frontier Airlines, disse que a Animal Foundation agradeceu o prêmio e já está com os comprovantes. Os cupons, no entanto, só poderão ser utilizados quando os filhotes já estiverem em condições de serem adotados.

“Os gatinhos são um pouco novos para serem adotados ainda, de acordo com o que a organização indicou, mas devem estar prontos para adoção em pouco mais de um mês”, disse Jennifer.