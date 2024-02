Companhia aérea homenageia o Pará com primeiro avião da iniciativa 'Conheça o Brasil: Voando'

A Companhia Aérea Gol fez uma homenagem ao estado do Pará com a primeira aeronave temática da iniciativa “Conheça o Brasil: Voando”, do governo federal, realizada por meio do Ministério do Turismo. Na tarde desta quinta-feira (8), na GOL Aerotech, em Confins (CNF), Minas Gerais, foi apresentado o Boeing 737 MAX 8 da empresa, que destaca o mercado do Mercado Ver-o-Peso, um dos principais pontos turísticos de Belém, em sua parte externa.

“Ações como a promovida pela GOL, de adesivar aeronaves com imagens de belos destinos brasileiros, fazem parte do conjunto de medidas previstas no ‘Conheça o Brasil: Voando’, um programa desenvolvido pelo Ministério do Turismo, em parceria com as companhias aéreas, para promover nossos atrativos turísticos únicos e incentivar que cada vez mais brasileiros e estrangeiros conheçam o nosso País. Muito feliz em ver o céu brasileiro ainda mais belo”, declarou o ministro do Turismo, Celso Sabino, durante o evento desta quinta.

Segundo a Gol, cerca de 10% da frota da Companhia terá adesivagens que remetem aos atrativos de variados destinos brasileiros e apresentará mensagens de incentivo para os Clientes conhecerem o País. "Belém do Pará, com sua rica história que remonta ao ciclo da borracha, entre o final do século 19 e início do século 20, é o primeiro deles, com encantos que vão muito além do açaí da Amazônia: o Theatro da Paz, a Estação das Docas e a manifestação religiosa anual do Círio de Nazaré, assim como sua gastronomia única, merecem ser conferidos de perto", diz a empresa.

A aeronave temática apresentada nesta quinta-feira partiu de Belo Horizonte/Confins (CNF) às 6h10 desta sexta-feira (9), no voo G3 1623, que pousou em Brasília às 7h35. De BSB, decolará rumo a Belém (BEL) às 9h25 no voo G3 1752, com previsão de chegada às 12h.

Conheça o Brasil: Voando

Idealizada pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), o projeto “Conheça o Brasil: Voando” busca reunir esforços do Governo Federal e da iniciativa privada para desenvolver ações voltadas ao estímulo às viagens no Brasil, à democratização do acesso, à aviação civil e à redução do custo operacional das empresas aéreas. Inicialmente, estão sendo divulgados os destinos da região Norte do País. A GOL foi a primeira Companhia Aérea a lançar o avião temático.

“Homenagear o Pará e toda a região Norte é muito significativo para nós da GOL. Belém é uma base que atendemos desde o nosso primeiro ano de operação, 2001, e de grande importância para o Estado e para o Brasil. Como uma Companhia genuinamente brasileira, cruzar os céus com uma imagem desse cartão postal tão relevante para os locais e para o turismo é uma forma de reafirmar nossa força, cultura e identidade”, disse Celso Ferrer, CEO da GOL.

Conforme informações divulgadas pela empresa, a concepção e o design da plotagem foram criados pelo Hub Criativo da GOL, e a aplicação da arte sobre a aeronave foi desenvolvida e executada pela equipe de engenharia da GOL Aerotech, o maior centro de manutenção de aeronaves da América Latina, localizado em Confins (MG). A Companhia informou ainda que o processo total de comunicação visual e aplicação envolveu o trabalho de 30 profissionais, entre colaboradores das áreas de pintura, oficina de comunicação visual e engenharia do Aerotech.

Neste mês de fevereiro, de alta temporada, a empresa está oferecendo 464 voos no Pará, somando pousos e decolagens. São 4 bases da Companhia no Estado: Belém, Carajás, Marabá e Santarém, que podem ser acessadas por Clientes de todo o País a partir da própria região Norte, de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Belém ainda conta com voos regulares da GOL para Paramaribo, capital do Suriname.