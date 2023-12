Roteiro do Pará vence Prêmio Nacional do Turismo 2023; veja qual

O Estado do Pará foi um dos destaques do Salão Nacional de Turismo 2023, promovido pelo governo federal e realizado no último final de semana, em Brasília. Na ocasião, um roteiro associado à produção do cacau e do chocolate na Ilha do Combu, em Belém (PA), venceu o Prêmio Nacional do Turismo 2023, que reconhece o trabalho e a contribuição de profissionais, gestores e empresários para o desenvolvimento da atividade no país.

Mário Carvalho, CEO da Vida Cabocla Experiências e da Filha do Combu Chocolates, foi quem conquistou o troféu de primeiro colocado na categoria Micro e Pequenos Empreendedores e MEI, pela iniciativa. Ele conta que, em 2012, a empresa começou a melhorar os roteiros, incluindo vivências em que as pessoas podiam ir até lá ver como era a fabricação e produzir o próprio chocolate. "Fizemos vários tipos de roteiro que hoje se desenrolam na Casa do Chocolate. Agora, já temos uma diversidade de roteiros que fortalecem o turismo local", explica.

Maria Carvalho ao receber o prêmio (Pedro França / Ministério do Turismo)

A premiação ocorreu no terceiro e último dia do evento, neste domingo (17). Para o empreendedor, o reconhecimento pode fazer com que mais olhares se voltem para a Ilha. “Nem tanto pelo fluxo de pessoas, mas que os turistas que buscam o local também estejam interessados nas propostas ligadas à sustentabilidade. Queremos aumentar o número de pessoas que pensam dessa mesma forma. Esse prêmio pode dar uma guinada no direcionamento das políticas públicas na perspectiva de fortalecer os pequenos produtores da Ilha”, comemora.

Coordenador estadual das ações de turismo do Sebrae no Pará, Péricles Carvalho destacou a importância da conquista para o empreendimento vencedor e para o segmento do turismo do Estado, em especial para os empreendedores de pequenos negócios. “Esse roteiro nasceu a partir da atuação do Sebrae que, com uma rede de parceiros, estruturou e prestou apoio aos empreendedores. Por isso, também é o reconhecimento desse trabalho”, ressalta.

A 7ª edição do Salão resumiu a oportunidade do público dialogar e conhecer a diversidade brasileira, aproximando a cultura, a gastronomia, a natureza e todos os destinos do país. O evento, que contou com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, foi promovido pelo Ministério do Turismo em parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, a Embratur, o Banco do Brasil, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o SESC, o SENAC e o Sebrae Nacional.

Outras duas iniciativas apoiadas pelo Sebrae foram reconhecidas na premiação: o empreendedor Rudã Fernandes, que está à frente da Biofábrica de Corais, localizada em Recife (PE), ficou em primeiro lugar na categoria Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, e a Associação Kalunga Comunitária do Engenho II levou o prêmio na categoria de Turismo de Base Comunitária e Turismo Local.