Rio de Janeiro é eleita uma das piores cidades do mundo para visitar, revela pesquisa

Uma recente pesquisa da plataforma de ensino de idiomas Preply aponta que a experiência turística vai além de pontos turísticos e belezas naturais. Turistas avaliaram o Rio de Janeiro como uma das piores cidades para visitar, considerando fatores como felicidade local, diversidade, facilidades de comunicação e segurança.

A Preply analisou 53 destinos, empregando seis critérios-chave para avaliar a experiência turística:

Taxa de retorno de visitantes

Acomodações amigáveis

Respeito da comunidade

Aceitação da diversidade

Felicidade

Facilidade de comunicação

O que faz do Rio de Janeiro uma das piores cidades?

Entre os pontos apontados pelos turistas, os dois principais que fizeram despencar as notas da "Cidade Maravilhosa" foram as acomodações e a segurança. Apesar das já reconhecidas riquezas naturais e culturais, o Rio de Janeiro vivem uma crise de segurança pública há anos, acentuada em 2023. O alto índice de violência, roubos, arrastões e a falta de estrutura no geral tem afastado cada vez mais turistas, sejam de outras regiões do país ou do exterior.

Confira o ranking da plataforma:

Acra (Gana) Marrakech (Marrocos) Território Federal de Kuala Lumpur (Malásia) Mumbai (Índia) Rio de Janeiro (Brasil) Nova Delhi (Índia) Doha (Qatar) Atenas (Grécia) Medelín (Colômbia) Lyon (França)