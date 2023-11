Equipe da guarda municipal é presa por cobrar propina por semana em quiosque para não aplicar multa

Dois agentes da Guarda Municipal do Rio de Janeiro foram presos em flagrante no último sábado (25), suspeitos de cobrar propina do dono de um quiosque em Copacabana, na Zona Sul da cidade. Segundo informações da corporação, os agentes iam ao local semanalmente para recolher dinheiro em troca da não aplicação de multas por perturbação do sossego.

A conduta dos agentes vinha sendo monitorada pelo setor de Inteligência da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Guarda, sob a suspeita da prática de suborno no quiosque "Arrasta Pé". Ao chegarem no local, os membros da corregedoria identificaram os guardas em atitude suspeita e, ao se aproximarem, foram surpreendidos com uma tentativa de fuga dos agentes.

Após a prisão, os guardas Robson e Diego foram conduzidos para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado. Os dois responderão pelo crime e já foram retirados do serviço ordinário até que o caso seja concluído.

Carolina mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com