Ídolo do Fluminense, ex-atacante Fred é assaltado no Rio de Janeiro; vídeo

O ex-atacante e diretor de planejamento do Fluminense, Fred, foi alvo de um assalto à mão armada em Ipanema, bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada de quinta-feira (23). O ídolo tricolor retornava para casa após celebrar a vitória de sua equipe sobre o São Paulo, por 1 a 0, em partida válida pelo Brasileirão.

O crime foi registrado em um vídeo divulgado pelo jornalista José Ilan nas redes sociais. Fred, em seu veículo preto, aguardava para entrar na garagem do prédio quando criminosos armados desceram de um carro branco que o seguia de perto. Os assaltantes apontaram a arma para o ex-jogador, obrigando-o a sair do automóvel. Posteriormente, fugiram do local levando o carro de Fred, que permaneceu no chão após ser rendido.

De acordo com informações do site GE, além do veículo, os bandidos também levaram os celulares do ex-atacante. Apesar do susto, Fred não sofreu ferimentos e passa bem. Até o momento, o Fluminense não se pronunciou sobre o incidente.

Fred assumiu o cargo de diretor de planejamento esportivo do Fluminense em dezembro do ano passado, após encerrar sua carreira como jogador. Ao longo de duas passagens pelo tricolor carioca (2009 a 2016 e 2020 a 2022), o ex-atacante disputou 382 jogos, marcando 199 gols. Durante esse período, conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012), dois Estaduais (2012 e 2022) e a Copa da Primeira Liga (2016).

Ao longo de sua carreira, Fred também teve passagens por América-MG, Cruzeiro, Lyon (FRA) e Atlético-MG. O ex-jogador representou a seleção brasileira em duas Copas do Mundo (2006 e 2014), sendo titular na edição realizada no Brasil. Fred foi campeão da Copa das Confederações em 2013, marcando na final contra a Espanha.