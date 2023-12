Celso Sabino retorna ao cargo de ministro do Turismo após breve exoneração

O retorno do ministro paraense Celso Sabino ao cargo no Ministério do Turismo foi formalizado nesta segunda-feira, 4, por meio do Diário Oficial da União (DOU). A exoneração temporária de Sabino ocorreu na última quinta-feira, quando deixou o cargo para reassumir sua posição como deputado federal. Esse movimento teve como objetivo possibilitar a apresentação de emendas de seu interesse à Lei Orçamentária Anual de 2024.

O decreto de renomeação de Celso Sabino foi assinado pelo presidente em exercício, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A publicação da decisão ocorreu na edição do Diário Oficial da última quinta-feira, 30. Carlos Henrique Menezes Sobral ocupou o cargo durante esse período, sendo nomeado ministro até o dia 3 de dezembro.

"É uma prática que os ministros que são parlamentares e se preocupam em fortalecer suas bases fazem todo o ano. Eu fui eleito deputado federal com quase 150 mil votos, tenho responsabilidade muito grande com meus eleitores na cidade. Muitas obras e serviços dependem das emendas parlamentares do nosso mandato", declarou Sabino em entrevista ao Grupo Liberal.