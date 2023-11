Celso Sabino pede exoneração do cargo de Ministro do Turismo; entenda

O paraense Celso Sabino (União Brasil), até então ministro do Turismo do governo Lula, pediu exoneração do cargo. Na edição do DIário Oficial desta quinta-feira (30), a decisão foi publicada. Em seu lugar, Carlos Henrique Menezes Sobral foi nomeado ministro de hoje (30), até o dia 3 de dezembro.

A mudança é temporária, conforme explicou Sabino ao Grupo Liberal. Deputado federal reeleito em 2022, ele saiu do cargo de ministro apenas para indicar suas emendas na Câmara dos Deputados. Na próxima segunda-feira (4), Sabino deve ser renomeado e retornar à pasta do Turismo.

Ainda ontem (29), Celso Sabino cumpriu agenda na Espanha, onde participou de um evento para a indústria de reuniões e conferências entre 26 e 29 de novembro e convidou os empresários para o Salão Nacional do Turismo, que ocorrerá em Brasília de 15 a 17 de dezembro deste ano.

Na semana passada, outro ministro deixou o cargo: Carlos Fávaro, da Agricultura, para participar de votações no Senado, sendo renomeado dois dias depois.

Sabino foi eleito deputado federal pelo União Brasil e deixou a Câmara dos Deputados para comandar o Turismo, em julho deste ano, no lugar de Daniela Carneiro, também do União Brasil.