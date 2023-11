Celso Sabino explica motivo de pedir exoneração: 'muitas obras dependem das emendas'; entenda

Apesar da exoneração a pedido publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30), a agenda de Celso Sabino no Ministério do Turismo não foi alterada, já que ele deve ser renomeado no cargo de ministro na próxima segunda-feira (4). Prática adotada em diferentes situações por outros ministros que também são parlamentares, Sabino precisou se afastar temporariamente da função na pasta do Turismo para cumprir compromissos como deputado federal - cargo para o qual foi reeleito em 2022 com mais de 140 mil votos.

Nesta semana, Sabino pediu exoneração do Ministério do Turismo para indicar emendas ao Orçamento 2024, cujo prazo termina às 11h desta sexta-feira (1). "É uma prática que os ministros que são parlamentares e se preocupam em fortalecer suas bases fazem todo o ano. Eu fui eleito deputado federal com quase 150 mil votos, tenho responsabilidade muito grande com meus eleitores na cidade. Muitas obras e serviços dependem das emendas parlamentares do nosso mandato", declarou, em entrevista ao Grupo Liberal.

A saída temporária dele do Ministério não chegou a ser uma surpresa e, inicialmente, deveria ocorrer na semana passada. Ele explica que já tinha mandado o pedido de exoneração, mas o prazo para indicar emendas foi prorrogado e Sabino conseguiu cancelar a medida antes da publicação no Diário Oficial da União. Por isso, a medida foi oficializada apenas nesta semana.

Na semana passada, por exemplo, foi publicada a exoneração de outro ministro, Carlos Fávaro (Agricultura), também para atender compromissos parlamentares, mas no Senado.

Agenda

Celso Sabino está em Barcelona, participando da IBTM World, uma das maiores feiras mundiais de turismo de negócios. De lá, ele segue para Dubai, nos Emirados Árabes, para participar dos dois primeiros dias da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28). Durante a programação, ele apresentará um painel sobre turismo sustentável no Espaço Brasil.

O parlamentar paraense retorna para Brasília na noite de domingo (3) e, na segunda (4), assume novamente suas funções como ministro, cumprindo, inclusive, as agendas regulares com governadores e deputados.