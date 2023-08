'O Governo Federal está apenas começando os investimentos', diz ministro Celso Sabino em Belém

No final de semana do evento Diálogos Amazônicos, em Belém, o ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA), aproveitou para apresentar o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), ligados à Pasta, e falou sobre as ações que têm sido pensadas para tornar o Brasil uma “potência” internacional no âmbito do Turismo, especialmente com a realização da 30ª edição da Conferência das Partes (COP) na capital paraense.

Durante agenda na Associação Comercial do Pará (ACP), na manhã deste domingo (6), com a participação de representantes do governo estadual e do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, além de membros da classe comercial, Sabino garantiu que muitos investimentos ainda devem ser feitos neste ano pelo governo federal.

“Estamos às vésperas do maior evento sobre mudanças climáticas do planeta, com a realização da COP 30 no Brasil, aqui no Pará, em Belém, uma grande vitória para todo o país”, comentou o ministro Sabino.

VEJA MAIS

“O Governo Federal e o governo do Estado já anunciaram, no dia 17 de junho, em Belém, quando foi feito o anúncio da realização da COP, vários investimentos. E o governo federal está apenas começando com os investimentos, muita coisa tem sido feita, muita coisa retomada, na área do turismo, na área da infraestrutura, e tenho a convicção de que há ainda muito mais investimentos sendo feitos para preparar o Brasil”, adiantou.

Ações

Um dos gargalos, na opinião dele, é a necessidade de conectar o país a “hubs globais”, como Panama City, no Panamá; Paris, na França; Roma, Itália; Nova York, Estados Unidos; Dubai, Emirados Árabes Unidos, e outros locais. “Nós precisamos e vamos trabalhar com todas as parcerias, tanto no setor público quanto no setor privado, para melhorar essa conectividade internacional. Já estamos fazendo conversas com as companhias aéreas, já falei com a Latam, Gol, Azul, teremos ainda no dia de hoje reunião com o presidente Jean Paul, da Petrobras, estamos trabalhando junto com o governo para termos as condições necessárias para melhorar a conectividade do Brasil com os hubs globais”, avalia.

Sabino ainda destacou a importância de proporcionar para as companhias que trazem os turistas estrangeiros ao Brasil o chamado Stopover, política em que as companhias permitem que o passageiro possa visitar outro destino além daquele que é a primeira conexão no Brasil, movimentando, assim, o turismo local.