Fafá de Belém canta Hino Nacional na posse de Celso Sabino como ministro do Turismo

A cantora Fafá de Belém cantou o Hino Nacional na posse de Celso Sabino como ministro do Turismo, em Brasília, na manhã desta quinta-feira, 3. A artista é famosa pela voz, o bom humor e a participação em momentos históricos da política brasileira, como os protestos da campanha das Diretas Já, em 1984, pelo voto direto e o fim da Ditadura Militar.

A apresentação de Fafá de Belém ocorreu na abertura da solenidade de posse no Salão Nobre do Palácio do Planalto, no Distrito Federal. O presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva esteve presente, assim como ministros do governo federal, deputados e o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo.

Nos comentários da postagem nas redes sociais, famosos elogiaram a cantora. “Que Barbie maravilhosa”, disse o cantor Johnny Hooker, em referência ao vestido da cor rosa escolhido por Fafá. “Brasília em festa”, escreveu o também cantor Elói Iglesias.