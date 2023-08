Ministério do Turismo quer aumentar a participação do Brasil nos números mundiais do setor

Aumentar a participação do Brasil nos números mundiais do setor turístico é uma das metas traçadas para a gestão do paraense Celso Sabino à frente do Ministério do Turismo. Ele foi empossado na manhã desta quinta-feira (3), em cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília (DF), que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros do governo federal, deputados e o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo.

VEJA MAIS

Sabino destacou que o Conselho Mundial de Viagem e Turismo projeta uma movimentação de 9,5 trilhões de dólares para o setor durante o ano de 2023 em todo o mundo, “e nós queremos e vamos trabalhar para ampliar a nossa participação nesses números”. Para isso, segundo o ministro, um Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo está sendo desenvolvido e será apresentado ao presidente da República em setembro.

“Mas, tomo a liberdade de adiantar aqui alguns exemplos. Queremos nos inspirar em algumas iniciativas de sucesso como em Portugal, que em 10 anos triplicou o número de turistas estrangeiros de 7 para 22 milhões no ano passado. Eles ampliaram a conectividade entre companhias aéreas, investiram em novos produtos e destinos turísticos, em campanhas digitais e na qualificação de mão de obra”, pontuou.

As iniciativas da pasta seguirão com a proposta de oferecer descontos a visitantes que estiverem no Brasil pela primeira vez. Atrativos e parques nacionais deverão entrar na lista e a parceria será estendida entre o Ministério da Cultura, Embratur e Ancine, para campanhas publicitárias dentro e fora do País. “Além de uma série de outras iniciativas que envolvem governo federal, estados e municípios, como melhoria da segurança turística”.

Fluxo turístico interno

O ministro aproveitou a ocasião para falar sobre o estímulo ao turismo interno, ou seja, de brasileiros dentro do Brasil, que será por meio do programa Conheça o Brasil. “Muitos ainda não conhecem o próprio país. É um programa de estímulo a viagens que, por meio de parcerias com a iniciativa privada, ofertará descontos para pessoas da melhor idade e trabalhadores de baixa renda”, destacou Sabino.