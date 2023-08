'É um desafio que aceito com humildade', diz Celso Sabino ao ser empossado ministro do Turismo

O novo ministro do Turismo, Celso Sabino, foi empossado para o cargo durante cerimônia que aconteceu nesta quinta-feira (3), no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília (DF). A ocasião contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros do governo federal, deputados e o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo.

Sabino foi nomeado pelo Diário Oficial da União no dia 14 de julho e, desde então, está licenciado a comandar o ministério. Porém, a posse ainda não tinha acontecido por conta do recesso do Congresso Nacional, que voltou às atividades na última terça-feira (1º).

A solenidade foi aberta com a interpretação do Hino Nacional pela cantora paraense Fafá de Belém. Em seguida, Sabino discursou sobre as metas da pasta e agradeceu a oportunidade de comandar o ministério. “É um desafio que aceito com humildade. Será fundamentalmente a interlocução com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, ministros, governos estaduais e municipais”, disse.

“Dados oficiais apontam que, no ano passado, o setor faturou R$ 730 bilhões em todo o país. Números impressionantes, mas para se ter uma ideia, o Brasil alcançou a marca histórica de 6,3 milhões de visitantes estrangeiros antes da pandemia, em 2019. Estamos, ainda, muito aquém de onde poderíamos estar. Esse é praticamente o número de turistas internacionais que estiveram na torre Eiffel [Paris]”, destacou o ministro em seu discurso.