Lula diz que governo vai criar programa para baratear passagens aéreas para aposentados

Nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva revelou que o Ministério do Turismo irá apresentar um programa com o intuito de reduzir os preços das passagens aéreas para grupos específicos, como aposentados, trabalhadoras domésticas e outros. Durante a live semanal promovida pelo Planalto, Lula não detalhou se a iniciativa se concentrará apenas nas passagens aéreas, tampouco forneceu estimativas de custos para o projeto.

O novo titular do Ministério do Turismo é o deputado Celso Sabino (União-PA), o primeiro nome anunciado na reforma ministerial em curso, que visa facilitar a relação do governo Lula com o Congresso. A ex-ministra Daniela Carneiro perdeu o apoio do União após decidir pedir o desligamento da sigla.

Lula informou que conversou com o ministro Sabino, que apresentará oficialmente um programa para facilitar as viagens de aposentados, trabalhadores e empregadas domésticas. O objetivo é tornar as viagens mais acessíveis para a população, visto que isso fortalece a dimensão de soberania e nação do povo brasileiro.

Essa iniciativa do Ministério do Turismo segue a mesma linha de outro projeto do governo, chamado de 'Voa Brasil', anunciado em março deste ano. O 'Voa Brasil' tem como objetivo democratizar o acesso a passagens aéreas e prevê a oferta de bilhetes por R$ 200. Com esse novo programa, o governo busca ampliar ainda mais o acesso ao transporte aéreo para segmentos específicos da população.