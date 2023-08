Antes de conversar com PP e Republicanos sobre adesão ao governo, Lula quer ouvir Lira e Pacheco

Como incluir partidos do chamado "Centrão" na base do governo para ampliar apoio dentro do Congresso Nacional deve ser um dos principais temas dos encontros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que devem ocorrer nesta semana.

Lula recebeu um relatório do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), com sugestões para acomodar PP e Republicanos dentro governo, mas ainda não decidiu onde e como vai mexer nos ministérios. Primeiro, ele quer conversar separadamente com Lira e Pacheco, para depois começar a receber lideranças dos partidos, em pequenos grupos.

A agenda, no entanto, ainda está sendo montada, já que Lira, que está em São Paulo, deve passar por um procedimento na coluna nesta terça-feira (1º). O presidente da Câmara postou em rede social a afirmação de que "a escolha de ministros para a formação de um ministério é prerrogativa exclusiva do presidente da República".

Assessores de Lula dizem que ele está preocupado com o tempo e a forma do ajuste na Esplanada e, embora consulte os interessados, deixa claro que quer ser o senhor do processo. A pauta formal dos encontros de Lula com Lira e Pacheco serão as prioridades do governo para o segundo semestre no Congresso.