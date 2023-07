Lula recebe líderes partidários e Lira para agradecer emprenho nas votações da pauta econômica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou sua gratidão nesta sexta-feira (7) durante um encontro no Palácio da Alvorada, onde agradeceu ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e aos líderes partidários da Casa pelo empenho nas votações da pauta econômica do governo no Congresso.

VEJA MAIS

O encontro ocorreu logo após a aprovação, pela Câmara, da reforma tributária e do projeto que favorece o governo em julgamentos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf). Ambas as propostas, de interesse do governo, seguirão agora para análise do Senado. Já o novo marco fiscal, outra pauta prioritária do Planalto, teve sua votação adiada para agosto.

Lula ressaltou a importância das votações realizadas durante a semana, em uma declaração após o encontro: "Me encontrei com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e representantes dos deputados no final desta tarde de sexta, para agradecer pelas importantes votações da semana. Projetos importantes não apenas para mim ou para o governo, mas para o Brasil".

Anteriormente, Lula já havia telefonado para Lira para agradecer seu empenho na aprovação da reforma tributária, como informou o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

Lula tem se reunido com frequência com Lira

Lula e o presidente da Câmara têm se reunido com maior frequência desde que o governo intensificou sua articulação política para evitar derrotas no Congresso e tentar consolidar uma base parlamentar.

Esse novo encontro ocorre em meio às negociações para a substituição da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pelo deputado Celso Sabino (União-PA). O Planalto já confirmou que Daniela deixará o cargo e que o nome de Sabino será anunciado, ele é filiado ao partido União Brasil e possui proximidade com Lira.

Essa mudança tem como objetivo garantir mais votos do União Brasil, cuja bancada atualmente conta com 59 deputados. Segundo informações do blog do jornalista Gerson Camarotti no g1, o governo também está avaliando abrir espaço para outros partidos na equipe ministerial.

Veja quem participou do encontro

deputado federal e presidenre da Câmara, Arthur Lira

ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais);

ministro Rui Costa (Casa Civil);

José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara;

Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil na Câmara;

Zeca Dirceu (PR), líder do PT na Câmara;

Aureo Ribeiro (RJ), líder do Solidariedade na Câmara;

Fábio Macedo (MA), líder do Podemos na Câmara;

Jandira Feghali (RJ), líder do PCdoB na Câmara;

Antonio Brito (BA), líder do PSD na Câmara;

André Fufuca (MA), líder do PP na Câmara;

Isnaldo Bulhões (AL), líder do MDB na Câmara;

Luís Tibé (MG), líder do Avante na Câmara;

Hugo Motta (PB), líder do Republicanos na Câmara;

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), líder da maioria e relator da reforma tributária;

Reginaldo Lopes (PT-MG), presidente do grupo de trabalho da reforma tributária;

deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE);

deputada Tabata Amaral (PSB-SP);

e o deputado Aliel Machado (PV-PR).