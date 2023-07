Câmara conclui votação da reforma tributária nesta sexta-feira com análise dos destaques

A votação da reforma tributária (PEC 45/19) deve ser concluída nesta sexta-feira (7), pela Câmara dos Deputados, com a votação em segundo turno dos destaques da matéria apresentados (pedidos para votar de forma separada emenda ou parte do texto). Por meio dos destaques, partidos tentam mudar trechos do texto elaborado pelo relator, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). O texto-base da PEC já foi aprovado em segundo turno, com 375 votos a 113.

A sessão de votação está marcada para começar às 10 horas. Somente depois da votação dos destaques é que a proposta poderá ser enviada ao Senado Federal.

Durante a única votação de destaques do segundo turno, já na madrugada desta sexta-feira, foi rejeitado o pedido da Federação Psol-Rede de retirar do texto a extensão da imunidade tributária dos templos de qualquer culto às suas entidades religiosas, incluindo organizações assistenciais e beneficentes. A imunidade, portanto, continua para todos os tributos.