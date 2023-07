20 deputados do PL contrariam Bolsonaro e votam a favor da reforma tributária; veja quem são

Principal bancada de oposição, o Partido Liberal (PL) deu 20 votos a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019, que trata da reforma tributária, durante a sessão desta quarta-feira (5). Outros 75 deputados federais do partido votaram contra a matéria e quatro estavam ausentes.

A decisão de votar "sim" pela proposta contrariou orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro, atual presidente de honra da sigla, inclusive os pedidos públicos para que os parlamentares se manifestassem contra a "reforma tributária do PT".

Durante a discussão do segundo turno de votação, o deputado Luciano Alves (PSD-PR) leu no plenário o nome dos 20 parlamentares do PL que votaram a favor da proposta no primeiro turno, e os parabenizou pela decisão, provocando um alvoroço entre os parlamentares.

VEJA MAIS

A PEC foi aprovada por 382 votos favoráveis, 118 contrários e três abstenções.

Saiba quem são os deputados do PL que votaram a favor da reforma tributária

Antonio Carlos Rodrigues (SP), Detinha (MA), Giacobo (PR), Icaro de Valmir (SE), João Carlos Bacelar (BA), João Maia (RN), Josimar Maranhãozinho (MA), Junior Lourenço (MA), Júnior Mano (CE), Luciano Vieira (RJ), Luiz Carlos Motta (SP), Matheus Noronha (CE), Robinson Faria (RN), Rosângela Reis (MG), Samuel Viana (MG), Tiririca (SP), Vermelho (PR), Vinicius Gurgel (AP), Wellington Roberto (PB) Zé Vitor (MG)