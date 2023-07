Como votaram os deputados do Pará na reforma tributária

Na noite desta quinta-feira (6), os deputados aprovaram em 1º turno a reforma tributária (PEC 45/2019), na Câmara Federal, em Brasília. Os 17 integrantes da bancada paraense apareceram presentes em diferentes momentos da sessão, mas, no primeiro turno, não apareceu no sistema o voto da deputada Andreia Siqueira (MDB). Treze votaram a favor do projeto, enquanto três votaram contra.

Confira como cada deputado do Pará votou na reforma tributária:

Airton Faleiro (PT): Sim

Antônio Doido (MDB): Sim

Celso Sabino (União): Sim

Dilvanda Faro (PT): Sim

Dra Alessandra Haber (MDB): Sim

Elcione Barbalho (MDB): Sim

Henderson Pinto (MDB): Sim

Keniston Braga (MDB): Sim

José Priante (MDB): Sim

Júnior Ferrari (PSD): Sim

Olival Marques (MDB): Sim

Renilce Nicodemos (MDB): Sim

Raimundo Santos (PSD): Sim

Delegado Caveira (PL): Não

Delegado Eder Mauro (PL): Não

Joaquim Passarinho (PL): Não