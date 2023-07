Reforma tributária e dados do mercado de trabalho dos EUA impulsionam otimismo no mercado interno

O mercado financeiro foi impulsionado por dois eventos nesta sexta-feira (7): a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e a divulgação de dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Essas notícias trouxeram otimismo aos investidores, resultando em uma queda no dólar e um aumento no índice da bolsa de valores.

O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 4,866, registrando um recuo de R$ 0,064 (1,3%). Embora tenha iniciado o dia em leve alta, a moeda reverteu o movimento e começou a cair logo nos primeiros minutos de negociação. No ponto mais baixo do dia, por volta das 14h30, o dólar atingiu a marca de R$ 4,85.

Com o desempenho de hoje, o dólar acumula uma alta de 1,59% no mês de julho. No entanto, em relação a 2023, a moeda norte-americana apresenta uma queda de 7,84%.

Bolsa teve aumento de 1,25%

O mercado de ações também teve um dia positivo, com o índice Ibovespa, da B3, fechando aos 118.898 pontos, representando um aumento de 1,25%. Durante todo o dia, o indicador operou em alta. Apesar de ter começado a semana com perdas, a bolsa encerrou a semana com um ganho de 0,84%.

Tanto fatores internos quanto externos impulsionaram o mercado nesta sexta-feira. No Brasil, os investidores reagiram com otimismo em relação à aprovação da primeira fase da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Já no cenário internacional, os dados divulgados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos trouxeram alívio.

Segundo informações divulgadas na quinta-feira, houve um aumento significativo na contratação de trabalhadores no setor privado dos EUA durante o mês de junho. No entanto, os números apresentados nesta sexta-feira, que incluem outros segmentos da economia (exceto o setor agrícola), mostraram que a abertura de vagas foi menor do que o esperado.

Esses dados reduziram as expectativas de um aumento nas taxas de juros por parte do Federal Reserve (Fed), o Banco Central norte-americano, ainda este ano. Juros mais baixos em economias avançadas estimulam o fluxo de capitais para países emergentes, como o Brasil.

É importante ressaltar que a Agência Brasil agora está divulgando informações sobre o fechamento do mercado financeiro apenas em dias extraordinários, não mais diariamente.