Lula quer incorporar partidos do Centrão ao governo nos próximos 10 dias, segundo Rui Costa

Nos próximos 10 dias, o governo Lula deve incorporar o PP e o Republicanos à Esplanada dos Ministérios. É o que diz o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao blog Andréia Sadi. "Isso está com o presidente para decidir, não está definido quais pastas, mas o mais provável é que isso seja resolvido nos próximos 10 dias", adiantou o ministro.

Na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já teria conversado com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e discutido os novos Ministérios que partidos do Centrão devem ganhar no governo.

O blog apurou que o PP não aceita menos que um Ministério e a Caixa Econômica Federal, e os nomes indicados pelo partido são André Fufuca no Ministério e Margarethe Coelho para a Caixa.

Há negociações com partidos do Centrão para aumentar a base de apoio no Congresso, e isso inclui destinar a chefia de ministérios a essas siglas. A previsão é de que Lula converse, nesta semana, com líderes do Centrão para resolver o tema. O partido de Tarcísio de Freitas, Republicanos, pode ocupar o Ministério do Esporte.