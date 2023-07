Além do Ministério do Turismo, Centrão também quer Desenvolvimento, Esportes e Caixa

O Centrão - bloco que reúne um conjunto de partidos no Congresso - espera que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faça uma minirreforma ministerial até o início de agosto, para contemplar nomes indicados pelas representações na Câmara de União Brasil, PP e Republicanos. Esses partidos não se sentem devidamente atendidos pelo Executivo e desejam ter mais poder na atual gestão.

Além da substituição de Daniela Carneiro pelo deputado federal do Pará Celso Sabino (União) no comando do Ministério do Turismo, que é a troca com negociação mais avançada até o momento, as articulações do centrão envolvem outras duas pastas: Desenvolvimento e Esportes. O grupo deseja também o comando de uma estatal e a avaliação é de que possa ser a Caixa Econômica Federal.

As mudanças devem ajudar na aprovação em agosto do projeto de lei do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) que dá mais poder ao governo e a lei complementar que cria o chamado novo marco fiscal.

Veja as mudanças esperadas pelo Centrão

Ministério do Turismo: sai da titular Daniela Carneiro (União Brasil) para dar lugar ao deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA).

sai da titular Daniela Carneiro (União Brasil) para dar lugar ao deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA). Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome: Wellington Dias (que é senador eleito pelo PT do Piauí e reassume seu cargo no Congresso) pode ser substituído pelo deputado federal André Fufuca (PP-MA), que é do Centrão, mas em 2022 esteve junto com Flávio Dino (PSB) no processo eleitoral (Dino foi eleito senador, mas no momento é ministro da Justiça de Lula).

Wellington Dias (que é senador eleito pelo PT do Piauí e reassume seu cargo no Congresso) pode ser substituído pelo deputado federal André Fufuca (PP-MA), que é do Centrão, mas em 2022 esteve junto com Flávio Dino (PSB) no processo eleitoral (Dino foi eleito senador, mas no momento é ministro da Justiça de Lula). Ministério dos Esportes: A ex-jogadora de vôlei Ana Moser (que não tem nenhum apoio partidário) pode sair para dar lugar ao deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), filho de outro político tradicional de Pernambuco, Silvio Costa, que é apoiador de Lula e defensor da entrada do Republicanos no governo federal;

A ex-jogadora de vôlei Ana Moser (que não tem nenhum apoio partidário) pode sair para dar lugar ao deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), filho de outro político tradicional de Pernambuco, Silvio Costa, que é apoiador de Lula e defensor da entrada do Republicanos no governo federal; Caixa Econômica Federal: Rita Serrano (funcionária de carreira do banco) pode ser substituída por alguém do quadro técnico indicado pelo Centrão. O nome já mencionado em Brasília é o do mineiro Gilberto Occhi, que chegou a presidir o banco de 2016 a 2018, durante o governo de Michel Temer (MDB).