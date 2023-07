União Brasil, partido de Celso Sabino, encaminha voto a favor da reforma

Em nome do União Brasil, o deputado Danilo Forte (União-CE) fez uma ampla defesa pela aprovação da PEC 45/2019, a reforma tributária, em primeiro turno, no plenário da Câmara Federal, em Brasília, na noite desta quinta-feira, 6. O posicionamento do partido foi anunciado logo após o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmar que atenderá ao pedido do União para substituir a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, anteriormente designada pela legenda, pelo deputado federal Celso Sabino (União-PA).

"Nunca vamos fazer uma reforma que vá atender tanta diversidade social e regional, que contemple a todos, mas temos que chegar a um consenso. Queremos uma construção social através da reforma tributária. Hoje, o sistema tributário é o grande gargalo para o desenvolvimento do país que não tem competitividade e sofre com o excesso de carga tributária. Esta Casa está construindo uma solução ao país", disse ele.

Forte parabenizou o relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Ele também mencionou algumas soluções alcançadas pelo texto da reforma, como a tributação zero dos itens da cesta básica e a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, que irão atender aos interesses do povo brasileiro. E, ainda, criticou a oposição de fazer "palanque eleitoral".

"Votar hoje (a reforma) é um dever cívico. É uma chaga (o sistema tributário atual) que merece ser sanada", concluiu.