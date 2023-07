Votações no Congresso adiam substituição de Daniela Carneiro no Ministério do Turismo, diz Planalto

Após reunião entre a ministra Daniela Carneiro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, informou que ela continua na pasta do Turismo, pelo menos por enquanto. Havia expectativa de que Daniela entregaria o lugar nesta quinta-feira (5), diante da pressão do União Brasil para que ela fosse substituida pelo deputado federal paraense Celso Sabino. Porém, segundo Pimenta, a troca não se concretizou.

As informações foram dadas pelo ministro da Secretaria de Comunicação a jornalistas, no Palácio do Planalto. Segundo ele, Daniela fica no cargo pelo menos até a próxima semana. O governo espera o Congresso concluir a votação da pauta econômica. "A gente vai concluir esse debate nas questões do Congresso nesta semana e vamos retomar essa discussão sobre a composição (do governo) e eventuais mudanças que possam ocorrer no governo a partir da semana que vem", disse o ministro.

O encontro entre Daniela e o presidente Lula começou por volta das 15 horas e contou também com a presença do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e do marido da ministra, o político Waguinho, prefeito de Belford Roxo (RJ). O próprio Waguinho chegou a afirmar a jornalistas que a esposa entregaria uma carta de demissão ao presidente Lula.

Porém, ainda de acordo com Pimenta, nenhuma carta de demissão foi entregue. "Teve reunião, conversou com presidente. Ministra continua desempenhando suas atividades, não houve mudança de orientação", completou.