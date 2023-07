Tensão cresce pela mudança no MTur. Celso Sabino ainda não assumiu

A tensão pela substituição de Daniela Carneiro por Celso Sabino, no Ministério do Turismo, continua. O deputado paraense, indicado do União Brasil para a pasta que integra a cota do partido no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, está há cerca de um mês à espera da nomeação. Na véspera de votar a reforma da previdência na Câmara, circularam notícias sobre uma suposta data-limite para a saída de Daniela já na próxima sexta-feira, 7, assim como informações de que Sabino poderá assumir o MTur nesta quinta-feira, 6, e na sexta, 7. No entanto, não há informações oficiais sobre a mudança.

O motivo da substituição é que Daniela está trocando o União pelo Republicanos. Ela é deputada federal licenciada, pelo Rio de Janeiro, e tenta manter o mandato na justiça eleitoral, já que a troca de partido implica em perda do cargo legislativo.

O marido da atual ministra, Wagner Carneiro, o Waguinho, prefeito de Belford Roxo (RJ), já fez a mesma substituição de legenda. Ele é um aliado que apoiou Lula na eleição e tem pressionado pela manutenção da esposa no cargo.

Já Sabino, que foi líder da maioria e presidente da Comissão Mista do Orçamento na Câmara, durante o governo de Jair Bolsonaro, tem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, do governador do Pará, Helder Barbalho, e do presidente do União Brasil, Luciano Bivar. Ele representa um partido que possui uma das maiores bancadas do Congresso – são 59 deputados federais e nove senadores - que poderão apoiar proposições do Executivo, o que ainda não é realidade, apesar da legenda possuir três pastas no governo.

Compensações e críticas

Waguinho estaria articulando que Daniela assuma a posição de vice-líder do governo no legislativo, para onde ela deve retornar, entre outras compensações pela saída do MTur, conforme noticiaram o Metrópoles e o G1. Lula já teria sinalizado a construção de um Instituto Federal e de um hospital para tratamento de câncer em Belford Roxo.

Na quarta-feira, 5, Waguinho disparou críticas contra o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que conduz a articulação pela troca no MTur, assim como ao próprio Sabino: “Padilha não está tendo a sensibilidade e o comprometimento com a valorização da mulher no espaço de poder, já que articula a saída de uma deputada, a mais votada do estado do Rio de Janeiro, evangélica, pela entrada de um deputado misógino, bolsonarista, fascista, que teve contra ele a aplicação da Lei Maria da Penha, por meio de medida protetiva por 3 anos (de 2014 a 2017), que além de ter comemorado a prisão do presidente Lula, festejou, na época, a nomeação do agora senador Sergio Moro como ministro da Justiça. Sem contar na crítica feita à presidenta Dilma quando da nomeação de Lula como ministro. Um homem ligado ao ex-presidente da República e sem qualquer compromisso com as pautas do governo Lula”, afirmou Waguinho, de acordo com o Metropóles.

Procurado, Celso Sabino não comentou a situação.