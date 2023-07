Celso Sabino deve ser confirmado por Lula ao Ministério do Turismo

É grande a expectativa da bancada do União Brasil no Congresso Nacional para a oficialização ao Ministério do Turismo, do nome do deputado federal Celso Sabino (União/PA).

Parlamentares da legenda informaram que o governo federal sinalizou a substituição da atual ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União/RJ), para esta quarta-feira (5), dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna da viagem à Argentina, onde participou da cúpula dos chefes de Estado do Mercosul.

A bancada do União Brasil promoveu um almoço nesta terça-feira (4) em apoio à indicação de Celso Sabino ao Ministério do Turismo. O parlamentar paraense é considerado um nome capaz de acomodar os interesses do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na Esplanada dos Ministérios e garantir um apoio mais coeso do União Brasil às propostas governistas. Do almoço, participaram o presidente do União, Luciano Bivar, e o líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento.

Políticos experientes apontam que Celso Sabino tem o apoio de Lira e, também, dos caciques do Centrão para assumir o cargo. O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, defendeu recentemente a saída da ministra Daniela para "garantir apoios no Congresso".

A direção da legenda entendeu que Daniela não representa o partido na Esplanada e pleiteou a indicação de um nome alinhado ao comando da sigla.

Saída honrosa

Até então, a ministra carioca Daniela Mote de Souza Carneiro, de 46 anos, tem cumprido a agenda ministerial normalmente. Ela já deixou claro para aliados, que não tem interesse em pedir exoneração. Nos bastidores, muito se disse da intenção do presidente Lula de promover uma “saída honrosa” para a ministra e evitar desgastes.

Por sua vez, Sabino já teve reuniões com técnicos da área e especialistas do setor. Inclusive, alguns políticos já o procuram para tratar de emendas parlamentares. A indicação de Sabino para o Ministério do Turismo foi feita pelo próprio partido União Brasil, com uma demonstração do apoio maciço de mais de 50 deputados federais.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, trata Sabino, nas redes sociais, como "amigo" e "irmão": Celso Sabino é um político de destaque, nascido em Belém do Pará, e está com 44 anos de idade. Além da carreira política, ele é administrador e advogado. Casado e pai de cinco filhos, Sabino se declara cristão, o que é do agrado da base evangélica.

Trajetória política

Celso Sabino começou a carreira política elegendo-se como deputado estadual suplente em Belém, com 19.140 votos nas eleições daquele ano. Ele assumiu a posição em 2011 pelo Partido da República (PR). Em 2012, ocupou o cargo de secretário estadual na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter). A gestão foi considerada exitosa pelo grande número de realização de cursos ofertados, entre outras iniciativas.

Em 2013, Sabino se filiou ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). No mesmo ano, ele também assumiu a presidência do Instituto de Metrologia do Pará (ImetroPará). Em 2014 foi eleito deputado estadual pelo PSDB, para o mandato de 2015 e 2018. Em 2018, ele foi eleito deputado na Câmara Federal, em Brasília, com 146 288 votos pelo PSDB, onde atuou de março de 2019 até janeiro de 2021, como vice-líder do partido no Pará.

Em 2021, Sabino anunciou a saída do PSDB, após desavenças entre algumas alas do partido, principalmente por ser o relator da chamada "PEC da Impunidade". Até então, o parlamentar já havia se envolvido em polêmicas dentro do próprio partido, sobretudo em se alinhar às políticas do governo Jair Bolsonaro, levando à abertura do processo de expulsão do partido.

Em 2022, foi eleito, por aclamação, como presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) na Câmara dos Deputados. Ele é o primeiro paraense a presidir a Comissão de Orçamento.

Pressão para cargo no Ministério do Turismo

O que se comenta em rodas de conversa entre parlamentares na Câmara, é que a pressão para a troca de nomes no Ministério do Turismo surge em meio à queda de braço entre a ministra Daniela, o prefeito de Belford Roxo e marido de Daniela, Waguinho, e a cúpula do União Brasil.

É que Waguinho se desfiliou do partido e assumiu a presidência do Republicanos no Rio. Já a ministra busca na Justiça o direito de deixar a legenda sem perder o mandato de deputada federal, mas, na prática, já rompeu com a sigla pela qual foi eleita.

Já Sabino também já foi criticado por colegas do PSDB ao assumir a autoria da PEC da Imunidade Parlamentar. Com o aval de Arthur Lira, a proposta tinha como objetivo ampliar o alcance da imunidade parlamentar dos deputados e senadores. Na prática, a proposta foi tratada pela oposição como uma forma de dificultar a prisão e o afastamento de parlamentares.

Pautas corporativistas costumam ter apoio significativo de integrantes do Centrão, conhecido pela atuação pragmática também na relação com o Executivo federal, independentemente de ideologia e alinhamento partidário. Fatos como a tramitação da PEC da Imunidade e sobretudo a proximidade com Lira ajudam a explicar por que o grupo político se une ao União Brasil na tentativa de emplacar o deputado no lugar de Daniela Carneiro. Celso Sabino tem o apoio do União Brasil, e também do governador Helder Barbalho para o cargo.