Cotado para assumir o Turismo, Sabino se reúne com Helder e Lula em Belém

O governador Helder Barbalho (MDB) apresentou o deputado federal Celso Sabino (União Brasil) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante um almoço no restaurante Casa do Saulo, na Casa das Onze Janelas, em Belém. O Grupo Liberal apurou que os três se encontraram em uma sala reservada. Minutos antes, durante evento para anúncio de investimentos com o objetivo de preparar a capital paraense para receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que será realizada em 2025, Helder Barbalho defendeu a indicação de Sabino para o Ministério do Turismo, afirmando que seria positivo para os paraenses.

"Se o Pará tiver mais um ministro, não vamos achar ruim, porque fortalece o nosso estado. Caso a sua decisão seja essa, o Celso representará todos nós junto ao ministro Jader (Jader Filho, da pasta das Cidades) para que o Pará possa estar fortalecido junto à sociedade", declarou o governador.

A ida do deputado federal paraense para o Turismo é dada como certa. Ele já foi indicado pelo União Brasil e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP / AL), para o lugar da ministra Daniela Carneiro. A expectativa é de que Sabino seja confirmado novo ministro na próxima semana. Políticos do próprio PT do Pará também classificaram como positiva a indicação do nome dele.

"Há uma reacomodação do próprio União Brasil e o nome do Sabino é aquele que congregaria a maioria dos parlamentares", observou o senador Beto Faro, presidente estadual do PT, em entrevista ao Grupo Liberal nesta semana. Ele ressalta que o presidente Lula fez negociação com os partidos e a ministra que está hoje no Turismo não teria a maioria dos parlamentares, até mesmo entre os próprios partidários. "Então, acho natural que o partido possa avaliar e fazer alteração. Se for o Sabino, para mim, do Pará, acho uma boa, seria mais um ministro paraense. Mas isso é uma definição do próprio partido, que está dialogando com Lula. Isso faria com que a base do União Brasil estivesse alinhada com Lula”, declarou.