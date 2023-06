Lula no Pará: Helder defende Sabino no Turismo durante evento em Belém: 'Fortalece nosso estado'

Durante o evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador Helder Barbalho comentou sobre a possibilidade do deputado federal paraense Celso Sabino (União Brasil) assumir o comando do Ministério do Turismo na gestão petista. Para Helder, a mudança será positiva para o Estado.

"Se o Pará tiver mais um ministro, não vamos achar ruim, porque fortalece o nosso estado. Caso a sua decisão seja essa, o Celso representará todos nós junto ao ministro Jader (Jader Filho, da pasta das Cidades) para que o Pará possa estar fortalecido junto à sociedade", declarou Helder.