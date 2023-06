Deputados buscam Celso Sabino por emendas enquanto ministra do Turismo viaja

Embora ainda não tenha sido oficializada no papel, a troca no Ministério do Turismo já está acontecendo e deputados até negociam com Celso Sabino (União-PA), nome dado como certo para suceder Daniela Carneiro na Pasta. Parlamentares do PP, Republicanos e do União Brasil já estão acertando emendas parlamentares futuras com o deputado federal.

Há o entedimento, segundo esses parlamentares, de que o Turismo envolve obras e ações em várias áreas, entre elas a recuperação de rodovias que dão acesso a praias, investimentos no meio ambiente, no saneamento e em uma série de frentes. Nos bastidores, os deputados negociam emendas justamente para bancar as obras.

Como emendas dão visibilidade junto à base eleitoral, bancam obras com a digital desses parlamentares e isso dá força e visibilidade, a leitura política é de que aliados de Sabino saem ganhando. E a negociação de bastidor também mostra a pressa dos parlamentares, que sempre criticaram Daniela por não recebê-los e não ouvir seus pleitos.

Decisão

Nesta segunda-feira (26), o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, disse à TV Globo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai esperar o retorno ao Brasil da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, para definir como ficará o comando da Pasta.

Daniela Carneiro viajou no último domingo (25) para Portugal, onde participa de um encontro jurídico promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), organizado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O União Brasil, partido do qual Daniela Carneiro pediu desfiliação, tem cobrado a substituição da ministra pelo deputado Celso Sabino (União-PA).