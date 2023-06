Cotado para o Turismo, Sabino se encontra com Helder e Lula em Belém

Em um encontro intermediado pelo governador Helder Barbalho, o deputado federal paraense Celso Sabino (União Brasil) esteve reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no início da tarde deste sábado (17), em um restaurante de Belém. após o lançamento das obras para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Porto Futuro II. Sabino, que deve ser anunciado para o Ministério do Turismo na próxima semana, elogiou a atuação de Lula ao defender o Brasil e Belém como sede da COP-30.

"A ONU e o Governo do presidente Lula acertam ao escolher o Estado do Pará como sede da COP-30, em 2025. Os investimentos federais anunciados neste sábado, em Belém, somados aos esforços do governador Helder Barbalho, serão fundamentais para projetar o Pará como destino turístico para o mundo" , declarou.

Para o deputado, a parceria criará as condições necessárias para mostrar as medidas que estão sendo tomadas para proteção do meio ambiente, atraindo investimentos nacionais e internacionais. "Em última medida, essas ações beneficiarão o povo paraense com geração de riquezas, emprego e renda. Como parlamentar do Estado do Pará, estarei sempre ao lado de lideranças que trabalham pelo desenvolvimento do nosso Estado, como o governador Helder e o presidente Lula".

Camisa do Remo

Celso Sabino também presenteou Lula e o governador do estado com camisetas do Remo, que juntamente com o Paysandu, formam os principais times de futebol do estado. Cada um ficou com uma camisa com o número do seu partido: MDB (15), União Brasil (44) e PT (13).

Lula chegou a falar do Remo durante seu pronunciamento em sua passagem por Belém, neste sábado. Ao pedir "desculpas" pela Copa do Mundo de 2014 não ter sido realizada no Pará, o presidente lembrou a tradição que o estado no futebol e declarou: "Afinal de contas, aqui tem o Remo e o Paysandu. Vale lembrar que o Remo, inclusive, conseguiu ganhar do Corinthians de 2 x 0 aqui e lá em São Paulo só ganhamos nos pênaltis".

Ministério do Turismo

A expectativa é de que o parlamentar seja anunciado para o Ministério do Turismo na próxima semana. Além da indicação do União Brasil, o nome dele tem o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP / AL), para o lugar da ministra Daniela Carneiro. Políticos do próprio PT do Pará ouvidos pelo Grupo Liberal nesta semana também classificaram como positiva a indicação do nome dele.