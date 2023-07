Daniela convida servidores do Ministério do Turismo para cerimônia e deve entregar o cargo

Servidores do Ministério do Turismo foram convidados pela ministra da pasta, Daniela Carneiro, para uma cerimônia no fim da tarde desta quinta-feira (6). O convite não explica o motivo do evento, marcado para as 17 horas, pouco depois da reunião que Daniela terá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Porém, a expectativa é de que ela deixe o comando do órgão ainda nesta quinta-feira e, no lugar, assuma o deputado federal paraense Celso Sabino (União).

Durante a reunião com Lula, a ministra deve entregar uma carta de demissão do cargo, segundo informações confirmadas pelo próprio marido dela, o prefeito de Belford Roxo (RJ) Waguinho. O ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que tem articulado a substituição de Daniela pelo deputado Celso Sabino, como forma de aproximar o União Brasil da base aliada do governo no Congresso, tem reunião programada com o presidente às 15h, conforme a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto.

(Reprodução / Via G1 Nacional) (Reprodução / Via G1 Nacional)

"A ministra de Estado do Turismo, Daniela Carneiro, convida a todos os servidores, funcionários e colaboradores do Ministério do Turismo para comparecerem hoje, dia 06 de julho às 17h no auditório do subsolo do Ministério do Turismo", diz o convite divulgado nesta quinta.