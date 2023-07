Ministra do Turismo deve entregar carta de demissão a Lula nesta quinta (7)

Membros do Palácio do Planalto estão aguardando que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, entregue uma carta de demissão durante um encontro com o presidente Lula (PT) nesta quinta-feira (6).

Segundo o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos), marido de Daniela, a reunião entre a ministra e o presidente ocorrerá no meio da tarde.

Integrantes do governo afirmam que a expectativa é que ela apresente sua demissão, e Lula indique o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) como o substituto.

Inicialmente, na terça-feira (4), os membros do Palácio do Planalto mencionaram que a troca poderia ser oficializada apenas na próxima semana, pois o presidente desejava se reunir com a cúpula do partido União Brasil. O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), um dos principais representantes da legenda, está em viagem e só retornará nesta quinta-feira.

No entanto, a pressão para que a troca fosse efetuada no Ministério do Turismo aumentou ao longo do dia, em uma semana crucial para as votações de pautas econômicas do governo no Congresso Nacional.

Waguinho teve reuniões com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), na quarta-feira (5) e na terça-feira. Durante os encontros, ele pressionou o Executivo para direcionar emendas ao seu grupo político no Rio de Janeiro e investir em obras, como hospitais cujas construções já foram anunciadas no município.