Lula negocia compensação a Waguinho para saída de Daniela do Turismo; Sabino deve assumir a pasta

Daniela Carneiro (União Brasil) deve deixar o Ministério do Turismo até a próxima sexta-feira (7). O deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) é o mais cotado para assumir a pasta. O governo quer esperar o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), uma das lideranças da legenda e um dos avalistas de Sabino, voltar a Brasília, o que deve ocorrer na noite de quinta-feira (6).

De acordo com o blog de Andréia Sadi, o presidente Lula (PT) quer um encontro final com todos os envolvidos na negociação.

No início do terceiro mandato de Lula (PT), Daniela Carneiro, também conhecida como Daniela do Waguinho, assumiu o cargo como uma forma de reconhecimento pelo engajamento tanto dela quanto de seu marido, Waguinho, atual prefeito de Belford Roxo (RJ) e membro do partido Republicanos, durante a campanha presidencial.

A sua nomeação também teve como objetivo garantir o apoio do partido União Brasil, que possui a terceira maior bancada na Câmara dos Deputados, composta por 59 parlamentares, e a quarta maior bancada no Senado, com 9 senadores. No entanto, em abril, Waguinho decidiu deixar o partido União Brasil, e agora Daniela deve seguir o mesmo caminho.

Para compensar o aliado, o governo sinalizou que deve construir um Instituto Federal e um hospital para tratamento de câncer em Belford Roxo. De acordo com declarações feitas ao jornal “O Globo”, Waguinho disse que o presidente indicou que deve ir ao mês que vem à cidade para anunciar as obras. Interlocutores de Lula no Planalto alegam que tanto a escola quanto o hospital são projetos antigos da cidade.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).