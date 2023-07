Lula liga para Lira e os dois discutem novos ministérios que devem ficar com Centrão, diz coluna

Em ligação feita nesta quarta-feira (26), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria conversado com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e discutido os novos Ministérios que partidos do Centrão devem ganhar no governo. As informações são da coluna Igor Gadelha, do Metrópoles.

VEJA MAIS:

O site diz que a conversa não foi conclusiva sobre as Pastas que o Republicanos e o PP assumirão. O petista, porém, teria avisado a auxiliares que pretende bater o martelo das mudanças no início da próxima semana, após uma reunião presencial com Lira.

Segundo ministros do Palácio do Planalto, Lula já tomou a decisão de que os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) serão ministros, e que faltaria apenas decidir a Pasta que cada um deles assumirá. Alguns desenhos estudados pelo presidente são:

Dividir o Ministério do Desenvolvimento Social em duas pastas: uma para cuidar do Social e outra do Combate à Fome, com o Bolsa Família. A pasta Social iria para André Fufuca;

Criar o cargo de Autoridade Olímpica para a atual ministra do Esporte, Ana Moser, liberando a chefia da Pasta para Silvio Costa Filho;

Transferir o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), para o Ministério da Indústria e Comércio (MDIC), hoje comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que ficaria sem Pasta. Portos e Aeroportos iria para Fufuca;

Transferir a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, para o Ministério dos Direitos Humanos ou das Mulheres, e dar o atual cargo dela para o Centrão;

Mudanças nos Correios, na Embratur e na Caixa.