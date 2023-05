Governo Lula libera R$ 1,7 bilhão em um único dia para evitar derrota na MP dos ministérios

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva liberou, nesta terça-feira (30), R$ 1,7 bilhão em emendas parlamentares. Foi o dia em que a Câmara dos Deputados votou o Marco Temporal das Terras Indígenas (e acabou aprovado, contrariando o governo) e que deveria votar a Medida Provisória (MP) de reestruturação dos ministérios da terceira gestão do petista. Os dados são do Portal do Orçamento Federal.

A MP de reestruturação da Esplanada dos Ministérios precisa ser votada até esta quinta-feira (1º) ou pode perder a validade. Nesta quarta-feira (31), Lula ligou diretamente para o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tentar uma aproximação maior entre a gestão e o parlamento. Ainda não há certeza se a MP será votada logo ou se na data limite.

Pelos dados do Portal do Orçamento Federal, até segunda-feira (29), o governo tinha liberado R$ 3,16 bilhões em emendas e a maior fatia do acumulado está nos partidos do "Centrão". Só no final de semana passado, foram R$ 100 milhões para a bancada do PT na Câmara.

Deputados do PP de Arthur Lira receberam mais de R$ 175 milhões.

Emendas liberadas até 30 de maio por bancada

PT: R$ 496, 4 milhões

PSD: R$ 402,5 milhões

PL: R$ 424,1 milhões

PP: R$ 375,2 milhões

União: R$ 310, 8 milhões

MDB: R$ 281,9 milhões

REP: R$ 310, 8 milhões

FONTE: G1 / PORTAL DO ORÇAMENTO FEDERAL