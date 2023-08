Confiante no futuro da economia, Lula diz que FMI vai errar todas as projeções sobre PIB do Brasil

Nesta terça-feira (1º), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em transmissão nas redes sociais, que está confiante no futuro da economia brasileira. Ele diz que o país vai "crescer de forma sólida e confiável" e vai contrariar todas as projeções divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Estou com muita confiança. Quando a gente acredita naquilo que a gente faz, e quando temos ideia bastante firme daquilo que vai acontecer no final. Eu sou um cara otimista", pontuou o presidente

"Acho que quando o povo percebe que a economia está funcionando, os empregos começam a aparecer, o salário começa a aumentar, a inflação começa a cair. As pessoas começam a perceber que as coisas estão melhorando para elas", continuou.

Projeções

O FMI cortou para 0,9%, em maio, a projeção para o crescimento do Brasil neste ano. Nesta segunda-feira (31), porém, a instituição projetou um aumento de 2,1% para a economia brasileira em 2023 e de 1,2% em 2024. Os dados estão disponíveis no relatório regular de supervisão da economia do país.

O principal foco do governo Lula com a retomada das atividades no Congresso Nacional é retomar a análise de propostas legislativas prioritárias na área econômica, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária e o marco fiscal.