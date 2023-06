Agro puxa crescimento econômico e PIB tem alta de 1,9% no 1º trimestre de 2023

Dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais e divulgados nesta quinta-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam crescimento de 1,9% na economia brasileira no primeiro trimestre desse ano, na comparação com o trimestre imediatamente anterior. O Produto Interno Bruto (PIB) — a soma de todas as riquezas produzidas pelo país — foi de R$ 2,6 trilhões. A alta chegou a 4% quando se compara com o mesmo período de 2022.

No período de 12 meses, o PIB acumula alta de 3,3%. A economia brasileira está no maior patamar da série histórica, iniciada em 1996, e 6,4% acima do patamar pré-pandemia (último trimestre de 2019).

Com crescimento de 21,6%, a Agropecuária - que responde por cerca de 8% de toda a economia do país - puxou esse resultado positivo. Essa foi a maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996.

O setor de serviços, que tem o maior peso no indicador, cresceu 0,6% no período, influenciado, principalmente, pelas altas nos setores de Transportes e Atividades Financeiras, ambos com crescimento de 1,2%. Por outro lado, o setor de Informação e comunicação (-1,4%) apresentou a maior queda do primeiro trimestre para os serviços.

A Indústria apresentou estabilidade (-0,1%) no primeiro trimestre de 2023. Pela ótica da despesa, a Despesa de Consumo das Famílias (0,2%) e a Despesa de Consumo do Governo (0,3%) apresentaram variações positivas, enquanto a Formação Bruta de Capital Fixo (-3,4%) registrou queda.