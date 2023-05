Prévia do PIB aponta expansão de 2,4% no primeiro trimestre, maior alta desde o fim de 2020

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado a "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB) do país, registrou uma alta de 2,41% na produção do Brasil no primeiro trimestre deste ano, na comparação com os últimos três meses de 2022, segundo informou o Banco Central, nesta sexta-feira (19). O resultado foi calculado após ajuste sazonal, espécie de "compensação" para comparar períodos diferentes.

Segundo o dado divulgado nesta sexta-feira pelo Banco Central, houve uma aceleração da economia brasileira no começo deste ano. No quatro trimestre de 2022, o IBC-BR teve queda de 1,65%. E a expansão do indicador no primeiro trimestre de 2023 foi a maior taxa trimestral desde o quarto trimestre de 2020 (+3,93%).

Produção

O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O resultado oficial do período, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), será divulgado em 1º de junho.

Se o PIB cresce, significa que a economia vai bem e produz mais. Se o PIB cai, quer dizer que a economia está encolhendo. Ou seja, o consumo e o investimento total são menores.

Na semana passada, o mercado financeiro estimou que o PIB de 2023 terá crescimento de cerca de 1%. Em audiência na Câmara dos Deputados nesta semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, projetou uma alta bem maior: de cerca de 2% neste ano.