Prévia do PIB sobe 3,32%, mostram dados do Banco Central

Considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 3,32% em fevereiro de 2023, após recuo de 0,09% em janeiro, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (28) pelo próprio BC.

Na comparação com fevereiro de 2022, o indicador registrou alta de 2,76%. No acumulado de 12 meses, o IBC-Br subiu 3,08%. Já no ano, somando janeiro e fevereiro, a elevação acumulada foi de 2,87%.