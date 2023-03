IBGE: PIB cresce 2,9% no Brasil em 2022, mesmo com queda no 4º trimestre

Dados divulgados nesta quinta-feira (2), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto brasileiro (PIB) brasileiro no ano passado, totalizando R$ 9,9 trilhões. Para a entidade, estímulos fiscais dados à economia e o aumento expressivo no consumo a partir da reabertura de bares, restaurantes, salões de beleza, turismo e outras atividades, impulsionaram os números.

Os dois fenômenos, porém, perderam força no segundo semestre e causaram uma desaceleração gradual da economia.

Considerando o desempenho por atividade, em 2022, o destaque ficou com o setor de serviços, com alta de 4,2%. Veja os resultados por atividade:

Serviços: 4,2%

Indústria: 1,6%

Agropecuária: -1,7%

Consumo das famílias: 4,3%

Consumo do governo: 1,5%

Investimentos: 0,9%

Exportações: 5,5%

Importação: 0,8%

Em 2021, o crescimento da economia brasileira foi de 5%, em razão da retomada econômica após os impactos da pandemia de covid-19.

4º trimestre

O PIB brasileiro recuou 0,2% no 4º trimestre de 2022 em comparação ao trimestre imediatamente anterior, com destaque para indústria, que retraiu 0,3%. Agropecuária e serviços apresentaram variação positiva de 0,3% e 0,2%, respectivamente.

Já o PIB per capita alcançou R$ 46.154,6 em 2022, montante que representa um avanço real de 2,2% ante o ano anterior.

A taxa de investimento em 2022 foi de 18,8% do PIB e a de poupança, 15,9%.