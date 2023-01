Com quarta queda seguida, prévia do PIB recua 0,55% em novembro

Considerado a "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB), o Índice de Atividade Econômica (IBC-BR) do Banco Central registrou queda de 0,55% em novembro, na comparação com o mês anterior, segundo informações repassadas pela instituição nesta sexta-feira (13). O resultado foi calculado após ajuste sazonal, um tipo de "compensação" para comparar períodos diferentes. As informações são do G1.

Os dados do Banco Central mostram que esse foi o quarto mês seguido de recuo do nível de atividade da economia brasileira. Na comparação com novembro do ano passado, segundo o órgão, o indicador do nível de atividade registrou crescimento de 1,65%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia.

Atividade

No terceiro trimestre de 2022, a economia brasileira cresceu 0,4%. Com isso, houve uma desaceleração frente a 2021 - quando o PIB registrou expansão de 5%. O mercado financeiro estima uma alta de 3,03% para o índice. Já para 2023, a expectativa é de um crescimento menor, de 0,78%.

A desaceleração da economia brasileira acontece em um momento de taxa de juros elevada. Em 13,75% ao ano, para combater pressões inflacionárias, o juro básico da economia, a Selic, está no maior patamar em seis anos.

Se o PIB cresce, significa que a economia vai bem e produz mais. Se o PIB cai, quer dizer que a economia está encolhendo. Ou seja, o consumo e o investimento total é menor. Nem sempre, entretanto, a alta do PIB equivale a bem-estar social.